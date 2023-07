Ford Fiesta wird eingestellt: Elektroautos sind die Zukunft

Ford wird am 7. Juli die letzten Einheiten des Fiesta in Köln produzieren, dann war es das nach fast 5. Jahrzehnten mit dem Kompaktwagen. Die letzten zwei Einheiten des Ford Fiesta bleiben im Unternehmen, dann beginnt in Köln die Neuausrichtung.

Ford stellt auf Elektroautos um

Das Unternehmen macht Platz für das erste Elektroauto für den Massenmarkt, der vollelektrische Ford Explorer für Europa steht an. Dieser nutzt die MEB-Plattform der Volkswagen AG und wird in Köln produziert, dafür muss der Fiesta nun gehen.

Ford sprach vor ein paar Tagen von einer neuen Generation an Elektroautos, ob der Fiesta eine Zukunft in dieser hat, ist noch unklar. Aktuell sollte man eher nicht damit rechnen, denn in den Plänen für die kommenden Jahre existiert dieser nicht mehr.

Das bedeutet übrigens nicht, dass Ford kein kompaktes Elektroauto plant, es wird nur kein Fiesta, sondern ein elektrischer Puma. Ende der Woche war es das also für den Fiesta, denn Ford benötigt laut eigenen Angaben die Kapazitäten für den Explorer.

