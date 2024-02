Ford: Unsere Zukunft ist ohne Elektroautos in Gefahr

Ford gilt nicht als Vorreiter bei Elektroautos und für den Wandel muss man sich im Moment sogar Hilfe bei der Volkswagen AG (MEB-Plattform für Elektroautos) und Google (Android Automotive für das Infotainmentsystem in den Autos) holen.

Ford sieht China als Gefahr für die Zukunft

Man könnte durchaus sagen, dass Ford den Wandel zu Elektroautos und Software in Autos verschlafen hat. Das weiß Ford und vor allem China sieht das Unternehmen laut Marin Gjaja als große Gefahr, womöglich sogar für das Bestehen der Marke.

Die chinesischen Autohersteller sind besser, so der COO von Model e (der neuen Abteilung für Elektroautos bei Ford) laut Bloomberg. Viele Marken sind Ford bei der Technologie überlegen und man muss sich genau jetzt umstellen und reagieren.

Das (günstige und gute Elektroautos aus China) kommt irgendwann, also sollten wir jetzt besser fit werden und mit Elektrofahrzeugen loslegen, sonst haben wir als Unternehmen keine Zukunft.

Ford beobachtet auch sehr aktiv, wie die chinesischen Hersteller den globalen Markt angreifen, in Nordamerika rechnet man damit, dass sich BYD bald ein Werk in Mexiko aufbaut und direkt vor Ort produziert, um die hohen Zölle zu vermeiden.

Die japanischen Marken haben sich in den USA etabliert, die Marken aus Südkorea und natürlich auch die deutschen Autohersteller. Bei den chinesischen Herstellern wird es nicht anders sein, die sind Ford derzeit aber ein gutes Stück überlegen.

Für Ford könnte diese Entwicklung „kolossale“ Folgen haben, so Marin Gjaja auf einem Panel über „disruptive Technologien“ in Detroit. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Ford jetzt an einer Plattform für günstige Elektroautos arbeitet.

