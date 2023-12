fraenk Mobilfunk: Aktuelle Freunde-Aktion wird begrenzt

Beim Mobilfunkanbieter fraenk wurde im September die derzeit weiterhin gültige Freunde-Aktion verbessert. Im Zuge der aktuell erfolgten Tarifaufwertung wurde die aktuelle Form von „fraenk for friends“ nun aber mit einem Enddatum versehen.

Etwas undurchsichtig ist es schon. „Früher“ haben fraenk-User pro geworbenen Freund 1 GB Datenvolumen erhalten und das sogar dauerhaft, wenn der neue Kunde auch bei fraenk geblieben ist. Dann wurde „fraenk for friends“ für begrenzte Zeiträume verbessert, sodass es statt +1 GB immerhin + 3 GB gab. Zudem wurde zwischenzeitlich die Anzahl der maximal für den Bonus relevanten Freunde auf 15 erhöht.

Im September erfolgte dann die Überraschung: Die + 3 GB wurden als Standard eingeführt – ohne Enddatum oder einen Hinweis auf eine begrenzte Aktion. Das ändert sich jetzt und niemand weiß, wie es danach weitergeht.

fraenk begrenzt die aktuelle Freunde-Aktion

Mit dem Start des neuen, aufgewerteten Tarifs hielt nämlich auch ein Enddatum für die aktuell verfügbare Freunde-Aktion Einzug. Seit gestern steht bei fraenk geschrieben:

Du willst noch mehr GB? Dann hol bis zu 15 Freunde zu fraenk und sicher dir mit fraenk for friends für jeden Freund dauerhaft +3 GB on top – noch bis 31.01.2024.

Was danach geschehen wird, ist noch vollkommen unklar. Gut möglich, dass der Bonus wieder auf +1 GB sinkt. Oder aber, dass „fraenk for friends“ komplett umgebaut wird. Gefühlt ist die Luft aus diesem Bonusprogramm etwas raus, frischer Wind würde also nicht schaden. Dass das Programm grundlegend fortgesetzt wird, daran habe ich allerdings keinen Zweifel.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

10 GB Daten + 3 GB dauerhaft mit Freunde-Code – bis 31.01.24

Daten + mit Freunde-Code – bis 31.01.24 max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 7 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + 24 GB Datenvolumen für 24 h für 5 Euro nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Zur fraenk Mobilfunk-App →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->