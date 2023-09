fraenk Mobilfunk mit mehr Datenvolumen – ab sofort gibt es wieder 10 GB im Telekom-Netz

Der Mobilfunkanbieter fraenk erhöht ab heute das Bonus-Datenvolumen für „neue Freunde“ und alle, die diese geworben haben, merklich.

Alle Neukunden, die den Tarif von fraenk buchen und bei der Aktivierung einen Freunde-Code eingeben, erhalten ab sofort automatisch und dauerhaft 3 GB (statt wie bisher 1 GB) zusätzliches Datenvolumen pro Monat. Damit können sich Neukunden ab sofort 10 GB Daten für 10 Euro im Monat sichern (ausgehend vom Basisdatenvolumen von 7 GB).

Für jeden „Freund“ bekommt der Werber und auch der Geworbene den gleichen Datenbonus. Das heißt: Wird ein neuer fraenk-Tarif mit dem Freunde-Code eines Bestandskunden erfolgreich aktiviert, profitiert auch dieser und erhält 3 GB mehr Datenvolumen pro Monat. Gutgeschrieben wird der Bonus für bis zu 15 Freunde, was 45 GB Extra-Datenvolumen entspricht. So heißt es:

Du kannst natürlich so viele Freunde zu fraenk holen, wie du willst. Deine Freunde erhalten durch dich +3 GB extra. Du erhältst so lange zusätzliches Datenvolumen aus fraenk for friends, bis du die Höchstgrenze von insgesamt 15 geworbenen Freunden erreicht hast.