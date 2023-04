Frische Wallpaper: Apple trifft KI und Van Gogh

Basic Apple Guy ist ein recht bekannter Twitter-Nutzer, der durchaus Talent für die Erstellung von Icons, Wallpapern und mehr hat. Einige davon sind euch hier sicher schon begegnet, die Renderbilder des Apple iPhone 15 Pro von 9TO5Mac nutzen zum Beispiel ein Wallpaper von ihm. Jetzt gibt es eine neue Serie, die spannend ist.

Wallpaper: macOS + KI + Van Gogh

Vor ein paar Wochen hat er das Wallpaper von macOS Big Sur genommen und es mit KI in den Stil von Vincent Van Gogh verwandelt. Das kam sehr gut an, falls ihr das verpasst habt, hier könnt ihr es herunterladen. Doch er hat auch an einer Serie an frischen Wallpapern gearbeitet, die sich „macOS meets Van Gogh“ nennt.

Diese könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen, die volle Auflösung aller Bilder mit vielen Versionen gibt es hier als Download. Das sieht sehr gut auf den ersten Blick aus und kommt bei OLED richtig gut rüber, aber mir ist das zu bunt für den Alltag. Ich bin mir aber sicher, dass es hier einige gibt, die gerne bunte Wallpaper nutzen.

PS: Dieser Hinweis sollte überflüssig sein, aber ihr könnt die Wallpaper natürlich mit jedem Gerät nutzen, das sind keine exklusiven Wallpaper für Apple-Produkte.

