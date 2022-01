FRITZ!App Fon für Android: Audioübertragung über VPN gefixt

Die FRITZ!App Fon für Android hatte im letzten Jahr ein neues Design und zuletzt einen Dark Mode erhalten. Nun fixt AVM ein VPN-Problem.

Wenn die FRITZ!App Fon nicht das macht, wofür sie gedacht ist, dann kann der User wenig damit anfangen. Das hat zum Glück auch AVM gemerkt und schiebt mit dem aktuellen Update der App einen Fix in den Google Play Store. Und zwar war in der vorherigen App-Version die Audioübertragung über eine Heimnetzverbindung (VPN) nicht möglich, was inzwischen behoben sein sollte.

Für die FRITZ!App Fon Android steht ein Update bereit, das die Audioübertragung über die Heimnetzverbindung (VPN) behebt. 🔊📞 🤖Jetzt herunterladen:https://t.co/QHjrxm4ZPA pic.twitter.com/3V6qo0v9wF — FRITZ!Box (@AVM_DE) January 25, 2022

Mit der FRITZ!App Fon lässt sich das Handy oder Tablet per WLAN mit der FRITZ!Box verbinden und als Festnetztelefon nutzen. Die aktualisierte FRITZ!App Fon für Android steht bereits zum Download im Google Play Store bereit.

