FRITZ!Box 6591 Cable: Vodafone verteilt FRITZ!OS 7.29 an erste Kunden

Bundesnetzagentur: Neue Minderungsregelungen für das Festnetz veröffentlicht

Die Bundesnetzagentur hat heute eine Allgemeinverfügung zu den neuen Minderungsregelungen für Festnetz-Internetzugänge veröffentlicht. Die Vorgaben sollen am 13. Dezember 2021 wirksam werden. Zeitgleich mit dem Wirksamwerden der Allgemeinverfügung am 13. Dezember 2021 will die Bundesnetzagentur eine überarbeitete Version ihres Messtools…8. Dezember 2021 JETZT LESEN →