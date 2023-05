Für die Vielfalt: Die ARD feiert den Diversity-Tag

Am 23. Mai 2023 findet der Diversity-Tag der Charta der Vielfalt statt, an dem die ARD die Themen Alter und Generationengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir Vielfalt“ setzt sich die ARD nach eigenen Angaben dafür ein, allen Generationen vielfältige Inhalte zu bieten. Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke betont die Notwendigkeit von jüngeren und älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einer Organisationskultur, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist.

ARD präsentiert Programm zum Diversity-Tag

Die ARD bietet zum Diversity-Tag verschiedene Programme an, die sich mit dem Austausch zwischen den Generationen, dem Respekt vor dem Alter und anderen relevanten Themen beschäftigen.

Verschiedene Sender wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), der Saarländische Rundfunk (SR), die Tagesschau des Norddeutschen und des Bayerischen Rundfunks (NDR und BR), Radio Bremen (RB), der Westdeutsche Rundfunk (WDR), der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), der Südwestrundfunk (SWR) und der KiKA präsentieren spezielle Beiträge und Sendungen, die die Vielfalt und das Miteinander der Generationen in den Mittelpunkt stellen.

ARD Mediathek und ARD Audiothek mit dabei

Auch in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek und bei ARD alpha gibt es Inhalte zu Themen wie Behinderung, Dragqueens, Coming-out, Homophobie und Transphobie. Die Deutsche Welle strahlt die Dokumentation „Marie will alles – Durchstarten mit Down-Syndrom“ aus. In der ARD Mediathek gibt es eine eigene Themenwelt „Laut und Stark. Vielfalt in der Kultur | Diversity Day 2023“.

Hier geht es zu den Programmangeboten und Aktionen der Landesrundfunkanstalten und der Deutschen Welle zum Thema Diversity:

