Game of Thrones: Die nächste HBO-Serie steht fest

Der Hype rund um Game of Thrones hat HBO damals dazu veranlasst, dass man viele Spin-offs in den Raum warf, doch nach dem bescheidenen Finale wurde es dann doch recht schnell ruhig und man hatte keine Eile. Doch so langsam hat sich die Kritik gelegt und mit House of the Dragon gab es den ersten GoT-Ableger.

Dieser kam ganz gut an und daher geht es jetzt weiter. George R.R. Martin selbst hat letztes Jahr bestätigt, dass wir eine Serie rund um Jon Snow bekommen, die nach den Ereignissen von Game of Thrones spielt. Doch die meisten Projekte sind Prequels. So wie die nächste Serie, denn laut Variety dreht es sich um Aegon.

HBO will die Geschichte von Aegon Targaryen dem Eroberer erzählen, der in den beiden Serien gerne eine Rolle in Geschichten spielt. Es soll um die Beziehungen und natürlich um Drachen gehen. Das Projekt befindet sich aber ganz am Anfang der Planung, aktuell sucht man bei HBO noch die Schreiber, es dauert also noch.

