SNOW: George R.R. Martin bestätigt neue Game of Thrones-Serie

Letzte Woche haben wir erfahren, dass Kit Harington als Jon Snow zurückkehren könnte und Game of Thrones eine Fortsetzung bekommt. Das wurde jetzt von zwei offiziellen Quellen bestätigt: Emilia Clarke und George R.R. Martin persönlich.

George R.R. Martin bestätigt SNOW

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) sprach nur so nebenbei in einem Interview über die neue Serie, doch George R.R. Martin lieferte jetzt mehr Details. Er ist in die neue Serie bei HBO involviert und der Arbeitstitel lautet SNOW – ein klarer Hinweis.

Die Idee kam von Kit Harington selbst und das Projekt ist seit Jahren in Planung, aus irgendwelchen Gründen wurde es aber bisher nicht geleakt. George R.R. Martin hat direkt noch die anderen drei GoT-Shows bestätigt, die bereit in Planung sind:

TEN THOUSAND SHIPS

SEA SNAKE aka NINE VOYAGES

DUNK & EGG

Mehr darf George R.R. Martin nicht sagen, denn HBO wird mit den Leaks und seiner Meldung sicher auch nicht so zufrieden sein. Wobei, im August startet House of the Dragon bei HBO und vielleicht ist das auch alles geplantes Marketing dafür.

SNOW befindet sich übrigens noch in der Script-Phase und ist das einzige Sequel, die anderen GoT-Shows sind alle (inklusive House of the Dragon) Prequels.

Was ich bei George R.R. Martin immer wieder interessant finde und was er im Blog auch selbst sagt: Er hat gar keine Zeit und es kommen immer mehr Projekte dazu. Die restlichen GoT-Bücher werden auf diese Art vermutlich nie fertiggestellt.

