Game of Thrones: HBO plant neue Serie für Ende 2025

Mit House of the Dragon gab es bereits das erste Spin-off von Game of Thrones, doch HBO hat bekanntlich größere Pläne. So plant man derzeit zum Beispiel ein Prequel für das Prequel. Doch es sind noch viel mehr Serien rund um GoT geplant.

Eine nennt sich „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ und da geht es im Sommer mit den Dreharbeiten los, ein Start ist für Ende 2025 geplant. Wir haben letztes Jahr gehört, dass HBO hier wohl drei Staffeln für die Serie einplant.

Die Geschichte ist nicht neu, ihr könnt euch sogar genau genommen schon jetzt das entsprechende Buch bei Amazon kaufen. Ich kenne die Story aber nicht und kann daher auch nicht einschätzen, ob das eine gute Grundlage für eine Serie ist.

Mein Tipp der Woche: Loki bei Disney+ Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, […]25. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->