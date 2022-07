Gastzugang verbessert: AVM verteilt neues FRITZ! Labor

AVM verteilt aktuell ein weiteres FRITZ! Labor-Update für die FRITZ!Box 7530, 7590 und 6890 LTE. Das enthält vor allem Fehlerbehebungen.

Das neueste FRITZ! Labor enthält zahlreiche Fehlerbehebungen in diversen Systembereichen. Auch Verbesserungen sind an Bord. So wurde die Stabilität und Performance des Gastzugangs erhöht. Obendrein werden nun DynDNS-Anbieter mit optionalem Benutzernamen/Kennwort unterstützt.

Das FRITZ! Labor soll stetig um zusätzliche Funktionen erweitert werden. Eine Auflistung aller Neuheiten und Verbesserungen gibt es wie immer unter avm.de/labor. Dort gelangt ihr auch zum Download des Labor-Updates Version 7.39-98303/7.39-98301/7.39-98285.

Changelog:

Internet: Verbesserung Erhöhte Downloadgeschwindigkeit für den Gastzugang Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39-98303 innerhalb FRITZ! Labor Internet: Verbesserung Unterstützung für DynDNS-Anbieter mit optionalem Benutzernamen/Kennwort WLAN: Behoben Auswahloptionen auf den Seiten “WLAN / Funknetz / Sicherheit” wurden nach Ein-/Ausschalten von WLAN nicht korrekt aus- bzw. eingeblendet

Auswahloptionen auf den Seiten “WLAN / Funknetz / Sicherheit” wurden nach Ein-/Ausschalten von WLAN nicht korrekt aus- bzw. eingeblendet Behoben Editieroption bei nicht aktivierter WLAN-Zeitschaltung korrigiert

Editieroption bei nicht aktivierter WLAN-Zeitschaltung korrigiert Behoben WLAN-Gastzugang war nicht aktivierbar Mesh: Behoben Falsche Anzeige von Verbindungen in der Benutzeroberfläche, wenn ein FRITZ!-Produkt mit älterer FRITZ!OS-Version im Mesh genutzt wurde System: Behoben Push Service für empfangene Faxnachrichten enthielt unpassende Textartefakte hinter dem Datum

Push Service für empfangene Faxnachrichten enthielt unpassende Textartefakte hinter dem Datum Verbesserung Stabilität

Zu bedenken gilt: Eine Labor-Firmware sollte nicht auf Produktiv-Systemen eingesetzt werden. Zudem sollte zwingend an ein Backup vor dem Einspielen der neuen Firmware auf der FRITZ!Box gedacht werden. Wie man die Laborversion auf das offizielle FRITZ!OS zurücksetzt, könnt ihr bei uns im Blog erfahren.

Ein neues FRITZ! Labor ist da und zwar für: FRITZ!Box 7590 und 7530 ⭐Das ist neu:

✅Verbesserung der Stabilität und der Performance des Gastzugangs Viel Spaß beim Ausprobieren! 👍 🧪Jetzt herunterladen:https://t.co/kvWTtvEzeV pic.twitter.com/1mIswZdKnV — FRITZ!Box (@AVM_DE) July 15, 2022

