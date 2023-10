Gemeinsames Streaming-Netzwerk: ARD und ZDF bündeln ihre Kräfte

In einer wegweisenden Kooperation haben die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein gemeinsames Streaming-Netzwerk gestartet, das den Zugang zu einem gemeinsamen Angebot vereinfachen soll.

Schon seit einiger Zeit können Nutzer die Inhalte beider Anbieter in den jeweiligen Mediatheken finden und abspielen. So lassen sich beispielsweise die ARD-Serie „Babylon Berlin“ oder die ZDF „heute-show“ plattformunabhängig in beiden Mediatheken finden und anschauen.

Zusätzlich zu diesem bereits bestehenden Angebot empfehlen sich ARD und ZDF ab sofort auch gegenseitig Inhalte aus verschiedenen Genres wie Serien, Spielfilme, Dokumentationen, Information, Kultur und Wissenschaft. So entsteht ein großer öffentlich-rechtlicher Content-Kosmos, zu dem auch Beiträge von funk, Phoenix, Arte und 3sat gehören.

Das gemeinsame Streaming-Netzwerk basiert auf einer gemeinsamen technischen Plattform, die auf offenen Standards basiert. Transparente Algorithmen sollen helfen, den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen.

Für die Zukunft planen ARD und ZDF eine noch engere Zusammenarbeit, die unter anderem die Einführung eines erweiterten gemeinsamen Logins und die Möglichkeit, übergreifende Merklisten für den gesamten Content-Pool zu erstellen, vorsieht. Diese Kooperation soll auch auf internationale öffentlich-rechtliche Partner ausgeweitet werden.

