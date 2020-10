General Motors will Elektromobilität anführen

General Motors präsentierte vor ein paar Tagen einen elektrischen Hummer und das scheint Mary Barra (CEO bei General Motors) zu einem euphorischen Beitrag bei LinkedIn bewegt zu haben. Vor allem der letzte Abschnitt ist interessant.

In den ersten Zeilen erzählt Mary Barra nur über ihre Leidenschaft für Autos, dann folgt ein Lob für den schnellen Wandel in der Coronakrise und dann ein Loblied für den neuen Hummer mit 1000 PS, der ein gutes Beispiel für die E-Plattform sei.

Man ist bei General Motors davon überzeugt, dass die neue Ultium-Plattform für Elektroautos den Markt verändern wird. Man kann die Plattform mit der MEB-Plattform von Volkswagen vergleichen, sie ist nur für Elektroautos gedacht.

Die Technologie von GM soll nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal sein, sie soll auch andere Unternehmen dazu bewegen bei GM anzuklopfen. GM will wohl ebenfalls den Weg von Volkswagen gehen, die ihre MEB-Plattform auch Ford anbieten.

Mary Barra ist davon überzeugt, dass man „gewinnen wird“ und will General Motors wohl zum Marktführer bei der Elektromobilität machen. Mal schauen, ob man auch umsetzen kann, was man sich da für die Zukunft vorgenommen hat.

Ultium, our highly flexible global EV platform is a game changer in driving down costs, increasing range and opening the design potential. It’s also a differentiating technology platform that is bringing other companies to our doorstep. EVs – and the technology we’re engineering to create them – are key to the growth trajectory at GM. I believe with all the assets we have, we will win. And we will create a more sustainable world for future generations.