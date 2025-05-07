Gigaset steigt in den Markt für Babyphones ein

Gigaset, bisher vor allem für seine DECT-Telefone bekannt, bringt vier neue Babyphones auf den Markt.

Die Produkte sollen eine stabile Verbindung zwischen Eltern und Baby sowie eine hohe Audio- und Videoqualität bei einer Reichweite von bis zu 300 Metern bieten. Die Geräte sind laut Hersteller auf Datenschutz und Verbindungssicherheit ausgelegt und nutzen dafür eine eigens entwickelte Technologie namens „GIGASAFE“.

Die Babyphones gehören zu einer neuen Produktkategorie, mit der Gigaset sein Sortiment erweitert. Sie wurden in Bocholt entwickelt, wobei erstmals auch Ressourcen des neuen Mutterkonzerns VTech in die Entwicklung einflossen. Der Hersteller bietet eine 24-monatige Garantie auf technische Mängel und einen sofortigen Austauschservice im Schadensfall, bei dem Ersatzgeräte vorab zugesandt werden.

Die Preisspanne reicht vom Einstiegsmodell für knapp 70 Euro bis zum Premiumgerät für rund 300 Euro. Während ein Teil der Produkte bereits ab dem 12. Mai erhältlich ist, wird das Topmodell „Gigaset Baby 700 Connected“ voraussichtlich im Juli auf den Markt kommen. Die Geräte sollen sowohl im Fachhandel als auch über die Website von Gigaset erhältlich sein.