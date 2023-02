Gladiator 2 kommt 2024 offiziell in die Kinos

Einen richtigen Lieblingsfilm habe ich nicht, die Auswahl an guten Filmen ist zu groß. Doch mit Blick auf meine Top-Auswahl an Filmen würde ich immer Gladiator nennen. Einer der ersten Filme, die mich als Kind durchaus richtig begeistert haben.

Doch es ist ein Film, bei dem ich mir mit Blick auf das perfekte Ende niemals eine Fortsetzung gewünscht hätte. Da momentan aber gefühlt alles Alte neu verarbeitet wird, ist auch Gladiator nicht davor geschützt und 2024 erscheint ein neuer Film.

Gladiator 2 kommt am 22. November 2024 in die Kinos, über 20 Jahre später wird wohl Paul Mescal erneut in die Rolle des Lucius schlüpfen, Gladiator 2 erzählt also keine unabhängige Geschichte, wir bekommen hier wohl wirklich eine Fortsetzung.

Bei solchen Experimenten kann viel schiefgehen, auch wenn das natürlich am Ende auch positiv ausgehen kann. Ridley Scott hat schon oft bewiesen, dass er weiterhin gute Filme produzieren kann und er wird auch Gladiator 2 umsetzen. Ich will also mal vorsichtig optimistisch sein, auch wenn ich meine Skepsis nicht ablegen kann.

