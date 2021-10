God of War: PlayStation-Klassiker kommt auf den PC

Das weiterhin aktuelle God of War hat kurz nach dem Release viele positive Kritiken erhalten und ist mit 94 Punkten bei Metacritic eines der am besten bewerteten Spiele der PS4-Ära. Am 14. Januar steht nun der offizielle Release für den PC an.

Das kommt nicht überraschend und hat sich bereits angedeutet, außerdem ist Sony mit der aktuellen PC-Strategie zufrieden. Bisher wurden 19,5 Millionen Einheiten von God of War verkauft, diese Zahl dürfte sich kommendes Jahr deutlich steigern.

Der Nachfolger ist bereits offiziell und soll ebenfalls nächstes Jahr kommen. Das Ziel von Sony dürfte also klar sein: PC-Gamer begeistern, die sich dann vielleicht doch nächstes Jahr eine PlayStation 5 kaufen, um God of War Ragnarok zu spielen.

Ich habe God of War erst Ende 2020 nachgeholt und würde es als eines der besten Spiele in der PlayStation-Geschichte bezeichnen. Die PC-Version kostet 50 Euro und kann bei Steam und Epic erworben werden – mehr Details dazu gibt es hier.

