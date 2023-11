God of War Ragnarök: Das Ende der Geschichte ist noch nicht erreicht

Sony könnte ein DLC oder einen Ableger von God of War Ragnarök geplant haben, das haben wir schon im Sommer gehört und letzten Monat nahm das Gerücht zu einem DLC an Fahrt auf. Was wohl daran liegt, dass die Ankündigung bald ansteht.

God of War Ragnarök: DLC-Trailer im Dezember?

Wir werden angeblich noch in diesem Jahr die Ankündigung eines DLCs für God of War Ragnarök sehen. Wie und wann? Das ist unklar, aber Sony ist gerne bei den Game Awards im Dezember dabei, das könnte ein optimaler Zeitpunkt dafür sein.

Man kann sich das DLC ähnlich wie Miles Morales bei Spider-Man vorstellen, es ist also relativ groß und erzählt eine längere Geschichte. Viele Fans spekulierten nach dem Finale des Spiels, dass Atreus noch eine eigene Geschichte bekommen wird.

Ich wäre bereit und könnte mir das gut vorstellen. Ein ganz neues God of War wird jetzt sicher wieder ein paar Jahre dauern und wer weiß, vielleicht legt so ein DLC auch den Grundstein für die Zukunft der Reihe. Mal schauen, was Sony geplant hat.

