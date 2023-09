Google Chrome wird 15: Neue Features, neues Design und mehr

Google Chrome feiert seinen 15. Geburtstag. Chrome hat in den letzten Jahren zahlreiche Verbesserungen erfahren, darunter die Beschleunigung der Ladezeiten von Websites, die Unterstützung von HTTPS und die Integration von maschinellem Lernen für ein personalisiertes Browsing-Erlebnis.

Zum Geburtstag erhält Chrome auf dem Desktop einen neuen Look, der auf der Designsprache Material You basiert und es den Nutzern ermöglicht, Themen und Farben anzupassen. Auch der Chrome Web Store wird neu gestaltet, um die Suche nach Erweiterungen zu erleichtern, so Google.

Was die Sicherheit betrifft, so erweitert Chrome den Sicherheitscheck auf Erweiterungen und hilft Unternehmen, potenziell gefährliche Erweiterungen zu identifizieren. Das Browser-Team hat auch die Google-Suche in Chrome verbessert, um einen schnellen Zugriff auf Informationen und Suchwerkzeuge zu ermöglichen. Google Safe Browsing wird in Echtzeit mit gefährlichen Websites abgeglichen, um einen besseren Schutz vor Malware und Phishing-Bedrohungen zu bieten.

Google hatte in Chrome zuletzt die Cookies von Drittanbietern durch eine Werbethemen-API ersetzt, die man aber auch abschalten kann. Dafür müsst ihr einfach chrome://settings/adPrivacy aufrufen.

