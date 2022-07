Google gibt sich endlich Mühe bei Android-Apps für Tablets

Man kann Android seit vielen Jahren auf Tablets installieren, aber seit 2018 wird das OS nicht mehr von Google weiterentwickelt. Google stellte die Tablet-Sparte ein und konzentrierte sich auf Chrome OS, was vermutlich ein Fehler bei Google war.

Diesen versucht man jetzt zu korrigieren, denn Google optimiert Android wieder für Tablets und nächstes Jahr kommt sogar ein Pixel Tablet. Doch mit dem OS alleine ist es nicht getan, auch nicht mit der Hardware, die Apps sind hier entscheidend.

-->

Google optimiert Apps für Tablets

Es bringt nichts, wenn man sich hochskalierte Smartphone-Apps auf 10+ Zoll großen Displays anschaut. Daher geht Google mit gutem Beispiel voran und passt die Workspace-Apps (Drive, Docs, Sheets, Slides und Keep) für die Tablets an.

In einem Blogeintrag erklärt Google, was sich verändert und merkt an, dass es ein paar Wochen dauert, bis die Updates bei allen Nutzer ankommen. Es liegt noch viel Arbeit vor Google, aber es ist schön zu sehen, dass sich etwas tut und ich bin da mal vorsichtig optimistisch für das kommende Jahr (wenn Google am Ball bleibt).

Apple iPad Pro: OLED, Face ID unter dem Display und mehr Apple plant den Schritt zu OLED beim iPad, dieser soll ab 2024 kommen und das hört man mittlerweile von immer mehr Quellen. Ross Young behauptet, dass Apple bei der kommenden Pro-Generation der iPads daher gar nichts ändern wird. Das große…13. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->