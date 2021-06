Google äußert sich zum großen Wear-Update für ältere Smartwatches

Qualcomm bestätigte gestern, dass die neue Version von Wear theoretisch auch auf einem Snapdragon Wear 3100 und vor allem einem Snapdragon Wear 4100 läuft. Nun, dieses Statement war wohl nicht direkt mit Google abgesprochen.

Kurz nach dem Beitrag hat Google nämlich auch ein offizielles Statement zu der neuen Version nachgereicht. Und in diesem macht man vor allem eins klar: Es ist noch nicht sicher, wie es mit alter Hardware aussieht, zügelt eure Hoffnung.

-->

User experience is a top priority for us. We have not confirmed eligibility or timeline on whether any Wear OS smartwatch will update to the new unified platform. There are many technical requirements in order to run the unified platform that ensures all components of the user experience are optimized.