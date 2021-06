Das neue Google Wear läuft auf älteren Smartwatches

Google und Samsung gaben vor ein paar Wochen bekannt, dass sie von nun an gemeinsam an Wear (ehemals Wear OS) arbeiten. Die neue Version wird in ein paar Wochen kommen und Google und Samsung bereiten bereits erste Hardware vor.

Google Wear: Updates theoretisch möglich

Neben Google und Samsung haben weitere Hersteller wie Fitbit eine Smartwatch mit Wear geplant, doch viele stellen sich aktuell die Frage: Wird meine aktuelle Uhr die neue Version bekommen? Immerhin gab es schon eine Absage von Fossil.

Nun, theoretisch ja. Die Hardware ist jedenfalls keine Ausrede, das hat man nun bei den XDA Developers von Qualcomm selbst erfahren. Version 3.0 von Wear OS ist mit dem Snapdragon Wear 3100 und Snapdragon Wear 4100 kompatibel.

Das mit dem Snapdragon Wear 3100 ist schön zu hören, denn damit fällt bei den Herstellern die Ausrede mit der schlechte Hardware weg. Sollten also Fossil und Co. kein Update bereitstellen, dann liegt das nur daran, dass sie es nicht wollen.

Google Wear: Vertrauen der Nutzer gewinnen

Bisher halten sich die Hersteller mit Zusagen übrigens noch zurück, auch bei den ganz neuen Modellen, wie der TicWatch E3 von gestern, wollen Mobvoi und Co. noch keine konkrete Zusage machen. Was meiner Meinung nach schade ist.

Wear OS war bisher keine Plattform, die mit Neuerungen und großen Updates von Google geglänzt hat. Nun kommt mal ein richtig großes Update und Fossil will lieber die neue Hardware verkaufen, als aktuelle Nutzer mit Updates zu versorgen.

Das ist schade, denn a) wäre sowas nachhaltiger und b) hat Fossil erst vor ein paar Monaten (aber schon 2021) neue Modelle gezeigt. Für mich wäre es absolut nicht akzeptabel, wenn ich kein Jahr später keine Updates mehr dafür bekomme.

Bei Android-Smartphones empfehle ich mittlerweile überwiegend Hersteller, die auch eine gute Update-Politik haben, daher würde ich hier dann vermutlich von Fossil abraten und warten, was Google und Samsung für 2021 geplant haben.

