Google holt zum Konter gegen Sonos aus

Der letzte Rechtsstreit zwischen Google und Sonos ging negativ für Google aus und man muss seit dem als Google-Nutzer tatsächlich auf Funktionen verzichten.

Jetzt geht es in die nächste Runde und Google holt zum Konter aus, denn man hat Sonos verklagt. Es geht um sieben neue Patentstreitigkeiten, so The Verge, unter anderem um die Hotword-Aktivierung und um kabelloses Laden bei Lautsprechern.

Google möchte das geistige Eigentum und die Technologien schützen, so ein Sprecher von Google. Sonos verletzt Patente und das kann man nicht hinnehmen.

Eine Klage bei der US International Trade Commission wird vorbereitet, Google will auch für ein Verkaufsverbot von Sonos-Produkten sorgen. Der Rechtsstreit dieser Unternehmen begann Anfang 2020, als Sonos erstmals gegen Google vorging.

Schade, dass sich das so entwickelt hat. Das kostet viel Geld und Energie und im Falle von Google gibt es auch Nachteile für die Nutzer. Vermutlich hofft Google, dass man da irgendwie einen Sieg einfahren kann, um Sonos unter Druck zu setzen und ich gehe mal davon aus, dass man sich dann auch irgendwie einigen möchte.

