Google Home: Android-App deutet Google TV an

Google arbeitet an einem neuen Chromecast, den man vermutlich auf dem Event im September vorstellen wird. Es war schon recht früh klar, dass dieser mit Android TV daher kommen wird, allerdings wird es dann nicht mehr Android TV heißen.

Seit Mai steht im Raum, dass aus Android TV bald Google TV wird und wie man bei den XDA Developers herausgefunden hat, konnte man das nun über die Android-App von Google Home bestätigen. Dort gibt es viele Hinweise für Google TV.

-->

Da steht also vermutlich bald ein Rebranding an und Version 11 von Android TV wird wohl schon nicht mehr als Android TV verteilt. Mal schauen, wie dieser Schritt dann bei Partnern ankommen wird, die sicher gerne mit Android TV werben, die aber teilweise auch als direkte Konkurrenten für Google am Markt auftreten.

MAGNIT: LG nun auch mit Micro-LED-TVs Samsung wird vielleicht noch den Sprung zu OLED-TVs machen, hat das Feld in den letzten Jahren aber LG überlassen. Ein Grund: Samsung arbeitet schon an der Technologie, die wohl OLED-Bildschirme ablösen wird: Micro-LED. Bei dieser Technologie sollen die Vorteile von…12. September 2020 JETZT LESEN →

-->