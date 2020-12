Google Home: App bekommt Werbung

Google zeigt mittlerweile Werbung in der Home-App für Android an, das berichtet Android Police, denen diese Änderung selbst begegnet ist. Die Werbung ist sogar nicht in Form von einem Banner, sondern direkt nativ in die App integriert worden.

Google Home mit Werbung für Sling

In diesem Fall gibt es einen Link mit „Watch live TV“ unter Geräten, die Videos abspielen können. Klickt man auf den Link, dann gibt es einen Deal für Sling, einem TV-Streamingdienst aus den USA. Und so sieht das dann direkt in der App aus:

-->

Ohne das kleine „Sponsored“ in der Ecke sieht das wie eine native Funktion der Home-App aus. Mir ist bisher kein Fall aus Deutschland bekannt, aber es wäre nicht ausgeschlossen, dass Chromecast-Nutzer bald Werbung für waipu.tv oder ähnliche Dienste sehen werden. Deaktivieren kann man den Link wohl nicht.

-->

Komplett überraschend kommt sowas bei Google nicht, wobei es zwei Arten von Werbung bei solchen Diensten und Apps gibt: Für eigene Produkte (das machen auch Apple, Samsung, Huawei und Co.) oder für fremde Produkte. Werden die Werbeplätze an andere Unternehmen verkauft, ist das immer so eine Sache.

Google Play Store: Das ist die Android-App des Jahres Google wollte vor ein paar Wochen wissen, was für euch die beste App 2020 war und welches Android-Spiel ihr in diesem Jahr gerne gezockt habt. Allerdings gab es das Problem, dass Google die Vorauswahl für die Nominierungen getroffen hat. Google…1. Dezember 2020 JETZT LESEN →

-->