Google kündigt neue Apps für Android Auto an

Das Portfolio an Apps für Android Auto wächst und Google wird in diesem Jahr eine neue Kategorie einführen: Dienste für Konferenzgespräche. So werden bald Zoom, Microsoft Teams und Webex by Cisco über die Plattform im Auto verfügbar sein.

Ihr könnt allerdings nicht mit einem Video an der Konferenz teilnehmen, sondern nur via Audio. Alles andere wäre nicht sicher. Außerdem wird auch The Weather Channel für Android Auto optimiert und irgendwie in diese Plattform integriert.

Google hat noch keine Termine für die neuen Apps genannt, sie sollen im Laufe des Jahres kommen. Neben Android Auto wird es diese Dienste übrigens auch bald bei Android Automotive geben, da wird mit der neuen Version noch mehr kommen.

