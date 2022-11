Pixel Watch: Google plant neue Apps für Wear OS

Google steckt mittlerweile viel Arbeit in Wear OS und will die Plattform optimieren. Kein Wunder, denn seit ein paar Wochen bietet man eine eigene Pixel Watch an und wird in Zukunft sicher noch mehr Smartwatches planen. Daher versucht Google die Entwickler zu animieren, dass sie mehr Apps für Wear OS anpassen und entwickeln.

Damit das funktioniert, geht man mit gutem Beispiel voran und hat zwei neue Apps für Wear OS und somit für die Pixel Watch geplant. Laut 9TO5Google werden wir eine vollwertige App für Gmail und den Google Kalender bekommen. Man hat auch schon ein paar Screenshots geteilt, weiß aber derzeit nicht, wann die App kommen.

Sowas ist aber wichtig, damit Wear OS als Plattform noch attraktiver wird. Ich finde das App-Angebot zwar passabel und nutze auch nicht so viele Apps auf einer Uhr, aber je mehr Auswahl da ist, desto mehr Nutzer wechseln. Google wird die neuen Apps für Wear OS sicher noch offiziell ankündigen – wir informieren euch dann hier.

Video: Apple Watch vs. Google Pixel Watch

