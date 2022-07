Google Maps erhält neue Funktionen

Passend zur Urlaubszeit hat Google mehrere Updates für Google Maps angekündigt, die Nutzern Zusatzinformationen für den Urlaub und ihre Freizeit bereitstellen sollen.

So stehen für Android und iOS zukünftig unter anderem Luftaufnahmen von bis zu 100 weltweit beliebten Sehenswürdigkeiten sowie neue Fahrradrouten-Informationen in zahlreichen Städten – in denen Radwegbeschreibungen abrufbar sind – zur Verfügung.

Mit den neuen Fahrradrouten-Informationen können die Maps-User bald Fahrradrouten vergleichen und detailliertere Informationen anzeigen lassen (sobald diese Daten verfügbar sind). Hat man eine Route ausgewählt, sieht man nun nicht nur die Höhenunterschiede entlang der Strecke, sondern weiß auch, ob man mit starkem Autoverkehr oder steilen Hügeln rechnen muss.

Außerdem erhält man eine ausführliche Aufschlüsselung der Route, sodass man auf einen Blick erkennen kann, auf welcher Art von Straße man unterwegs ist (z. B. auf einer viel befahrenen oder einer Seitenstraße)

Obendrein lässt sich mit den neuen Benachrichtigungen zur Standortfreigabe auf einen Blick erkennen, wann beispielsweise die Reisebegleiter an einem Ort angekommen sind oder ihn verlassen haben.

