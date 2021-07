Google Maps: Neue Funktionen gestartet

Wie Google aktuell verkündet hat, wurden dem Kartendienst Google Maps neue Funktionen verpasst.

Demnach wurde die Anzeige zur Vorhersage, wie viel in einem Verkehrsmittel wahrscheinlich los ist, nun auf über 10.000 Verkehrsunternehmen in 100 Ländern ausgeweitet. Das kann auf Reisen durchaus nützlich sein, wenn man in „Corona-Zeiten“ nicht gerade den Überfülltesten Zug nutzen möchte.

Außerdem wurde „Meine Zeitachse” um zwei Menüpunkte erweitert: Unter „Statistiken” erhalten User ab sofort verschiedene Insights, zum Beispiel über gefahrene Kilometer oder häufig besuchte Ortskategorien. Und mit „Reisen” können die User Erinnerungen an vergangene Reisen einsehen.

Um den neuen Menüpunkt zu finden, tippt ihr auf euer Profilfoto und dann „Meine Zeitachse“. Weitere Informationen zu den neuen Features findet ihr im Blogpost von Eric Tholomé, Director of Product bei Google Maps.

