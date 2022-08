Google Maps startet kraftstoffsparende Routen in Deutschland

Google hat heute verkündet, dass kraftstoffsparende Routen in Google Maps nun auch in Deutschland eingeführt werden. So lässt sich zukünftig auf einen Blick die relative Kraftstoffersparnis und der Unterschied in der geschätzten Ankunftszeit zwischen den Routen erkennen.

Die Funktion bezieht neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie die Straßenneigung und Verkehrsstaus in die Berechnung ein und soll somit helfen, den potenziellen Kraftstoffverbrauch zu optimieren.

Weiter heißt es zum Launch der Funktion:

Mit dem Start von kraftstoffsparenden Routen in Deutschland pilotieren wir auch die Möglichkeit, dass ihr euren Motortyp angeben könnt. Ihr habt die Wahl zwischen Benzin, Diesel, Hybrid oder elektrischem Antrieb – so kann die kraftstoffsparende Routenführung weiter optimiert werden, da die prozentualen Einsparungen und die empfohlene Route je nach Fahrzeugmotor variieren kann. Ihr könnt euren Motortyp jederzeit in den Navigationseinstellungen oder in den Routenoptionen ändern. […] Seit kraftstoffsparende Routen auf Google Maps in den USA und Kanada eingeführt wurden, konnten so viele CO2-Emissionen eingespart werden, als hätte man 100.000 Autos „aus dem Verkehr gezogen“.

