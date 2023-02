Google Maps wird für Elektroautos optimiert

In Autos mit Android Automotive gibt es bei Google Maps eine Routenplanung für Elektroautos und jetzt soll auch die mobile App nachziehen. Laut 9TO5Google gibt es in APK-Version 11.65 von Google Maps für Android mehrere Hinweise dafür.

Google Maps mit Routenplanung für Elektroautos

Demnach wird man Ladestationen auf dem Weg hinzufügen können und die Route so planen, dass man mit ausreichen Restakku ankommt. Stellt sich nur eine Frage: Wie will Google das berechnen? Immerhin fehlen der App die Daten des Autos.

Man kann vielleicht noch einstellen, was für ein Auto man hat, wie groß der Akku ist und die anderen Umstände wie Wetter und Co. lassen sich einkalkulieren, aber was Google Maps nicht weiß: Wie voll ist euer Akku? Diese Information bekommt Google bei Android Automotive und dann kalkuliert Google Maps das bei der Route ein.

Wobei sich sowas auch gut lösen lässt, denn vor dem Start einer Route könnte man auch einfach die restliche Akkukapazität in Prozent angeben, das wäre zwar ein manueller Schritt mehr, aber eine für viele sicher noch akzeptable Lösung dafür.

Google hätte somit auch deutlich mehr Informationen und könnte die Planung bei Android Automotive optimieren. Google Maps ist zwar ein mächtiges Tool, aber bei der Routenplanung in Elektroautos, die ich bisher getestet habe, ist Luft nach oben.

Es gibt jedoch sehr viele Hersteller ohne Google Maps im Auto, die eine noch viel schlechtere Lösung für die Routenplanung anbieten und da ich dann meistens selbst plane und Google Maps via CarPlay nutze, fände ich die Funktion praktisch.

