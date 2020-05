Google Messages: Android-App mit Meilenstein im Play Store

Die Nachrichten-App von Google hat einen Meilenstein im Play Store erreicht. Wie Android Police die Tage entdeckt hat, knackte Google Messages irgendwann in den letzten Tagen die Marke von 1+ Milliarde Downloads im Play Store.

Gut, ist doch schließlich eine Google-App und daher nicht so beeindruckend? Nicht ganz, denn im Gegensatz zu Apps die Maps oder YouTube gehört Google Messages nicht zum GMS-Paket (Google Mobile Serives) für die Hersteller.

-->

Schaut man sich Geräte von Samsung oder LG an, dann findet man dort in der Regel eine eigene App für SMS. Und es gibt mit Sicherheit keine Milliarde Pixel-Geräte oder Smartphones mit Android One (dort ist sie vorinstalliert).

Google hat große Pläne für Messages

Google verfolgt übrigens größere Pläne mit Messages, denn die App wird gerade mit dem RCS-Standard weltweit ausgebaut und soll im besten Fall sowas wie iMessage von Apple (nur eben für Android) werden. Ich bin gespannt, ob Google diesen Plan nun konsequent durchzieht und damit erfolgreich sein wird.

Google Meet wird kostenlos In den letzten Wochen haben sich einige Anbieter für Videokonferenzen einen Namen gemacht, teilweise positiv, teilweise negativ. Ich habe einige Optionen erlebt, eine hat bisher aber kein Unternehmen vorgeschlagen: Google Meet. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir war…29. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->