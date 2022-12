Google müsste mitziehen: Entwickler will exklusives Stadia-Spiel retten

Google Stadia ist am Ende und wird in ein paar Tagen final eingestellt. Viele Studios arbeiten gerade an Optionen, wie Spieler ihre gekauften Spiele auf eine andere Plattform mitnehmen können, doch was ist mit den exklusiven Stadia-Spielen?

Entwickler wollen Stadia-Spiel retten

Die gab es kaum, was sicher auch der Grund für den fehlenden Erfolg war. Google hat die Stadia Studios ja auch ziemlich schnell eingestellt. Doch ein Entwickler will sein Spiel retten und hofft, dass PixelJunk Raiders nach Stadia eine Zukunft hat.

Das Problem: Man benötigt einen Publisher, der die Kosten für einen Re-Release übernimmt. Und im Gespräch mit The Verge hat man verraten, dass es noch ein viel größeres Problem gibt: Das Stadia-Team wurde aufgelöst, das interessiert dort im Moment niemanden. Allerdings hat Google die Rechte für dieses Spiel erworben.

Sollte man also keine Einigung mit Google finden, dann wäre das eine Hürde und im schlimmsten Fall eine teure Angelegenheit für den neuen Publisher. Die Frage ist aber auch, ob sich das alles lohnt, denn das Spiel wurde nicht so gut bewertet.

Ich würde sagen, dass das ein netter Versuch mit einer neuen Plattform war, der aber mit dieser Plattform nach einer sehr kurzen Zeit stirbt. Die Entwickler von PixelJunk Raiders haben daran geglaubt, aber das Spiel wurde auch viel zu schnell zum Release gepusht, denn Google wollte es zu schnell online bei Stadia sehen.

Man hat sich darauf eingelassen und ist das Risiko eingegangen, Google Stadia hätte ja auch ein Erfolg werden können. Ich vermute aber, dass mit dem Ende der Plattform auch die exklusiven Spiele sterben (und geplante nie kommen werden).

