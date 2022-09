Google Stadia wird offiziell eingestellt

Fans von Google Stadia wollten es nicht glauben, aber die Anzeichen waren da und jetzt ist es soweit: Google Stadia wird eingestellt. Am 18. Januar 2023 ist Schluss, bis dahin könnt ihr den Streamingdienst noch nutzen.

Die Technologie hinter Stadia will Google weiter verwenden und auch in andere Dienste implementieren. Weitere Details gibt es im Blog von Google und was ich ganz nett finde: Google wird diverse Dinge rückerstatten.

A few years ago, we also launched a consumer gaming service, Stadia. And while Stadia’s approach to streaming games for consumers was built on a strong technology foundation, it hasn’t gained the traction with users that we expected so we’ve made the difficult decision to begin winding down our Stadia streaming service.