Nest Audio: Google-Speaker deutet sich in Android-App an

Google hat einen neuen Lautsprecher für 2020 geplant, der den Google Home nach all den Jahren endlich ablösen wird. Vor ein paar Wochen gab es diverse Leaks und da entschied sich Google den Speaker einfach offiziell zu zeigen.

Google Home mit „Nest Audio“-Bereich

Nun steht die Ankündigung vom Google Nest an und in der Home-App für Android hat 9TO5Google nun das Branding „Nest Audio“ entdeckt. Dort dürften die Google-Lautsprecher in Zukunft zu finden sein (wenn sie nur Audio unterstützen).

-->

Es ist übrigens nicht der erste Nest-Lautsprecher, beim Google Home Mini gab es ziemlich schnell ein Rebranding zum Google Nest Mini. Doch seit dem wurde es ruhig und Google hat keine neuen und smarten Lautsprecher vorgestellt.

Ich bin ja mal gespannt, ob Google nur einen neuen Lautsprecher für 2020 geplant hat, denn Amazon macht mit dem Echo-Lineup weiterhin deutlich mehr Druck und zeigt auch bald neue Speaker. Auch ein Grund, warum ich von Google zu Amazon gewechselt bin, da man dort einfach eine deutlich größere Auswahl findet.

Google Home: Android-App deutet Google TV an Google arbeitet an einem neuen Chromecast, den man vermutlich auf dem Event im September vorstellen wird. Es war schon recht früh klar, dass dieser mit Android TV daher kommen wird, allerdings wird es dann nicht mehr Android TV heißen. Seit…16. September 2020 JETZT LESEN →

-->