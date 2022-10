Google optimiert Chrome für Android-Tablets

Mit dem ersten Pixel Tablet, und womöglich noch einem weiteren Pixel Tablet, hat Google die Liebe für Android-Tablets wiederentdeckt. Und davon profitieren nicht nur die Google-Nutzer, das wirkt sich jetzt auch auf andere Android-Tablets aus.

Zum einen haben wir diverse Optimierungen mit Android 12L und Android 13 in den letzten Monaten gesehen, aber auch die Apps ziehen jetzt nach. Und mit Chrome gibt es jetzt auch ein großes Update für den hauseigenen Browser von Google.

Google Chrome für Android-Tablets

Es gibt eine neue Ansicht für Tabs in Chrome und man versteckt den Schließen-Button, wenn zu viele Tabs offen sind, damit man nicht versehentlich draufdrückt.

Ebenfalls neu ist ein „visual tab grid“ als Ansicht für die Tabs in Chrome und man kann Dateien und Text via Drag-and-drop in andere Android-Apps kopieren. Wer möchte, der kann außerdem die Desktop-Ansicht einer Seite anfordern und mit einem kommenden App-Update werden die Tab-Gruppen auch mobil einziehen.

Gefällt mir, was Google da gerade macht. Wir stehen zwar noch am Anfang dieser neuen Euphorie für ein besseres Android-Ökosystem, aber es tut sich was. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da 2023 noch viel mehr von Google sehen werden.

Video: Das Apple iPad Pro 2022

