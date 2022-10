Kommt 2023 noch ein Google Pixel Tablet Pro?

Google hat uns bereits das Pixel Tablet für 2023 gezeigt, aber es gibt sogar schon erste Hinweise für ein weiteres Tablet. Laut The Information arbeitet Google auch an einem weiteren Tablet, was man bisher noch nicht öffentlich präsentiert hat.

Das Google Pixel Tablet richtet sich wohl eher an Einsteiger, daher werfe ich jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum, dass wir noch ein Google Pixel Tablet Pro bekommen. Das Tablet-Lineup wäre damit wie bei den Pixel-Smartphones aufgebaut.

Und in der Tablet-Welt sind mehrere Kategorien üblich, das machen Hersteller wie Apple oder Samsung nicht anders. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen und würde ich mir als „Pro-Nutzer“, der etwas mehr mit einem Tablet macht, auch wünschen.

Video: Das Apple iPad Pro 2022

