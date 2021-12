Google Pay: Unterstützte Zahlungsmethoden in Deutschland

Google Pay ist bereits seit Ende Juni 2018 in Deutschland verfügbar. Nach und nach kamen neue Zahlungsmethoden hinzu. Wie ist der aktuelle Stand?

Besitzer von Android-Handys oder Smartwatches können ihre Bezahlkarten zu Google Pay hinzufügen und an Millionen kontaktlosen Akzeptanzstellen weltweit bezahlen. Benötigt wird für die Nutzung von Google Pay ein Android Betriebssystem ab Version 5.0 (Lollipop) sowie eine NFC-Schnittstelle am Smartphone bzw. der Smartwatch. Die Aktivierung erfordert in der Regel eine einmalige Verifizierung.

Die Sicherheitsfunktionen von Google Pay ermöglichen es Karteninhabern, kontaktlose Transaktionen in Geschäften durchzuführen. Es wird dabei eine verschlüsselte Alias-Kartennummer im Sicherheitsbereich des Smartphones hinterlegt.

Zu den unterstützten Zahlungsmethoden in Deutschland kamen nach und nach neue hinzu. Nicht jede haben wir im Blog erwähnt, sodass es aktueller Blick auf die Liste der Anbieter nun der Vollständigkeit halber in diesem Beitrag platziert wird.

In der folgenden Tabelle seht ihr, ob eure Bank bzw. Karte oder Dienstleister das kontaktlose Bezahlen mit Google Pay laut Google unterstützt (Stand Dezember 2021). Neben dem Namen ist auch angegeben, welche Karten unterstützt werden.

Google Pay Zahlungsmethoden in Deutschland

1822 / Visa-Karten

Advanzia Bank / Mastercard-Karten

Augsburger Aktienbank / Mastercard-Karten

Barclaycard / Visa-Karten

BitPanda / Visa-Debitkarten

boon. / boon. Mastercard (eingestellt)

Bunq / Mastercard-Karten

BW-Bank (Baden-Württembergische Bank, LBBW) / Kreditkarten von Visa und Mastercard

C24 / Mastercard-Karten

Comdirect / Kredit- und Prepaidkarten von Visa

Commerzbank / Alle Mastercard- und Visa-Karten

Consorsbank / Visa-Karten

Consors Finanz BNP Paribas / Mastercard-Karten

Curve OS Limited / Mastercard-Debitkarten

DKB / Visa-Kreditkarten; Miles and More Mastercard

Hanseatic Bank / Visa-Karten

iCard / Visa Debit, Kredit und Prepaid

ING bzw. ING-DiBa / Visa-Karten

Klarna / Visa-Kreditkarten

Landesbank Berlin / Alle Karten

LBB- / Visa-Karten

Monese / Monese-Karten

N26 / Alle Mastercard-Debitkarten

Netbank / Mastercard-Karten

Oldenburgische Landesbank AG / Mastercard-Karten

Openbank / Mastercard-Karten

PayrNet / Mastercard Prepaid

Penta / Visa-Karten

Pleo Financial Services / Mastercard Kreditkarte

Qonto SA / Mastercard Debitkarten

Revolut / Alle Karten

Staxter / Mastercard-Karten

Swan / Mastercard-Debitkarten

Tomorrow / Visa-Karten

UAB ZEN.com / Mastercard-Karten

Vivid / Visa-Karten

Viva Wallet / Mastercard Consumer Debit and Small Business Debit

VIMpay / VIMpay Mastercard (Standard und Premium)

Volkswagen Financial Services / Visa-Karten

Weststein / Mastercard Prepaid

Wise / Alle Karten

PayPal / Alle verknüpften und bestätigten deutschen Bankkonten

VIMpay / Jedes bestätigte deutsche Bankkonto in Kombination mit einer virtuellen VIMpay Mastercard (Standard und Premium)

Logischerweise können wir nicht selbst Kunde sämtlicher genannten Banken beziehungsweise Dienstleister sein. Aus diesem Grund müssen wir uns auf die Informationen von Google verlassen. Falls ihr Ergänzungen oder Korrekturen zur Liste habt, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden. Abschließend interessiert uns: nutzt ihr Google Pay und wenn ja, seid ihr zufrieden damit?

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

