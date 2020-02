Google Pixel 5: Android 11 deutet auf Reverse Charging hin

Google Pixel 4a und Pixel 5: Verizon hat wohl kein Interesse

In den kommenden Wochen wird Google vermutlich das Pixel 4a vorstellen und im Herbst rechnen wir mit dem Pixel 5. Doch in den USA ist man nicht so sehr von den Pixel-Modellen begeistert und Verizon hat nun den Schlussstrich gezogen.…20. Februar 2020 JETZT LESEN →