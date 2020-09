Google Pixel 5: Preis für Deutschland aufgetaucht

Google bestätigte vor ein paar Wochen, dass wir 2020 noch das Pixel 4a 5G und Pixel 5 sehen werden. Die neuen Pixel-Modelle dürften sehr bald kommen, doch so langsam gibt es auch immer mehr Leaks. Seit dieser Woche auch zum Preis.

Google Pixel 5: UVP von 629 Euro?

Wie TechnikNews erfahren hat, soll das Google Pixel 5 in Deutschland bei 629 Euro starten. Die Seite ist noch recht neu in der Leak-Szene, konnte aber beim Samsung Galaxy Tab S7 beweisen, dass sie wohl eine gute Quelle für Preise haben.

-->

Der Preis vom Google Pixel 4a 5G ist bekannt und offiziell bestätigt: 499 Euro. Das günstigere Pixel soll in Schwarz und Weiß kommen, das Pixel 5 wird es wohl in Schwarz und Grün geben. Eine grüne Version macht schon länger die Runde.

Google geht in diesem Jahr also einen anderen Weg, als letztes Jahr. Da gab es das Pixel 4 für 749 Euro und das Pixel 4 XL für 899 Euro. Statt die Preise (wie die meisten Konkurrenten) weiter anzuheben, setzt man auf die Mittelklasse und senkt die Preise dadurch. Damit will man wohl mehr Marktanteile erobern.

Google Pixel: Die richtige Strategie?

Die teuren Pixel-Smartphones haben sich bisher nicht so gut verkauft, daher kann Google durchaus mal ein Experiment für 2020 wagen. Und eine UVP von 629 Euro bedeutet beim Pixel 5 vermutlich auch, dass wir das Smartphone sehr schnell für unter 600 Euro oder sogar bald für knapp 500 Euro bekommen werden.

Ich bin gespannt, ob diese Strategie aufgeht, aber mit einem Pixel 5 für knapp 900 und einem Pixel 5 XL für über 1000 Euro hätte man sicher kaum eine Chance auf dem Markt gehabt. Mal schauen, ob sich das mit dem Lineup 2020 ändern wird.

Video: Google Pixel 5, Pixel 6 und mehr

Android TV und Pixel: Neue Hardware von Google Google arbeitet derzeit an einigen neuen Produkten für das Weihnachtsgeschäft und hat zwei davon bekanntlich schon bestätigt: Das Pixel 4a 5G und das Pixel 5. Nun ist auch ein mögliches Bild der beiden aufgetaucht. Wie man sieht, hat das normale…24. August 2020 JETZT LESEN →

-->