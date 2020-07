Samsung Galaxy Tab S7: Preise aufgetaucht

Das Samsung Galaxy Tab S7 steht an und wird in diesem Jahr auch als Plus-Version auf den Markt kommen. Wir haben euch vor ein paar Tagen die Details genannt. Was bisher aber noch fehlte: Die Preise. Diese sind nun aufgetaucht.

Beim Samsung Galaxy Tab S7 geht es wohl in der Wi-Fi-Version mit 128 GB bei 681 Euro los, wer LTE möchte, der zahlt 778 Euro. Beide gibt es in Schwarz und Silber. Die Plus-Version startet mit 256 GB und kostet als Wi-Fi-Modell wohl 954 Euro. Mit 5G zahlt man 1.149 Euro. Hier gibt es die Farben Bronze, Silber und Schwarz.

Die teilweise krummen Preise hänge mit der reduzierten Mehrwertsteuer (16 %) zusammen, also nicht wundern. Die Preise der neuen Note-Modelle hatten wir auch schon, fehlt nur noch der Euro-Preis vom Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Video: Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra

