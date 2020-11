Google Pixel 6 und Pixel 5a: Kein kostenloser Speicher für Fotos

Google hat diese Woche bekannt gegeben, dass man ab dem 1. Juni 2021 den unbegrenzten Speicherplatz für Fotos bei Google Fotos einstellt. Man teilte auch mit, dass das nicht für die Pixel-Smartphones gilt, die aktuell verkauft werden.

In der Stellungnahme war vom „Pixel 5 und früher“ die Rede und das machte mich schon bei der letzten Meldung stutzig. Und so ist es auch, diese Regelung gilt nicht für kommende Pixel-Smartphones wie das Google Pixel 6 oder Googel Pixel 5a. Es ist noch unklar, ob sie kommen werden, aber da Google an Hardware festhält, gehe ich davon aus. Google soll 2021 ja sogar große Pläne für die Pixel-Reihe haben.

-->

Google hat offiziell gegenüber Android Police bestätigt, dass zukünftige Modelle keinen unbegrenzten Speicherplatz mehr haben werden, gibt aber auch an, dass alle Pixel-Smartphones, die jetzt noch verkauft werden, nicht davon betroffen sind. Es sieht also so aus, als ob man den Speicherplatz bei Google One in Zukunft stärker pushen und damit ab 2021 etwas mehr Geld verdienen möchte.

PS: Was weiterhin gilt, sind die 15 GB Speicher, die Google bereitstellt. Die werden dann zum Beispiel auf Gmail und Google Fotos aufgeteilt. Wem das reicht, der wird weiterhin kostenlos unterwegs sein – 15 GB sind in der heutigen Zeit aber nicht viel.

Google Pixel: Flaggschiff im Frühjahr 2021? Google hat sich 2020 für eine neue Strategie entschieden und drei neue Pixel-Modelle der Mittelklasse auf den Markt gebracht. Das Pixel 4a ordnet sich unten sein, das Pixel 4a 5G in der Mitte und das Pixel 5 ist eher gehobene…29. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->