Google Pixel 6 Pro: Jetzt geht es um Details

Das Google Pixel 6 (Pro) wird erst in ein paar Tagen vorgestellt, doch man spürt, dass das in diesem Jahr ein anderer Ablauf ist. Google geht offensiv vor und macht schon fleißig Werbung für die neue Generation – das wird von Leaks begleitet.

Google Pixel 6 (Pro): Ein Schwung neuer Bilder

Heute hat Evan Blass mal wieder zugeschlagen und zahlreiche Pressebilder über Twitter veröffentlicht. Normalerweise wäre das nun der Zeitpunkt, wo wir das Gerät das erste Mal auf solchen sehen, doch Google kam Evan Blass etwas zuvor.

Das Design kennen wir also mittlerweile, die groben Spezifikationen auch und der Preis wurde auch noch durch Saturn Deutschland bestätigt. Jetzt geht es wirklich nur noch um Details und diese findet man bei Evan Blass, wie zum Beispiel hier:

Das ist der neue Pixel Stand, von dem wir schon gehört haben. Die neue Version ist deutlich größer und ich vermute mal, dass da sogar ein kleiner Lüfter verbaut sein könnte, denn die neuen Pixel-Modelle soll man mit 20+ Watt laden können.

Weiter geht es mit einer neuen App für die Sicherheit, die sich „Security Hub“ nennt und keine große Besonderheit mitbringt. Es steht übrigens weiterhin im Raum, dass es 5 Jahre lang Updates geben wird, die Sicherheit dürfte also sehr wichtig sein.

Über diesem Abschnitt könnt ihr ein neues „Live Spaces“-Widget sehen, welches eure Flüge anzeigen kann. Sagte ich schon, dass es um Details geht? Wenn euch das nicht interessiert, dann könnt ihr bis zum 19. Oktober Pixel-Posts ignorieren.

Eine Sache noch: Saturn hat es heute erwähnt und Google erwähnt Face Unlock auch prominent. Google nutzt zwar nur eine Frontkamera (es gab mal einen Sensor wie bei Face ID, wurde aber gestrichen), das soll aber nun besonders sicher sein. Ich vermute mal, dass Google vielleicht irgendwie an einer neuen KI gearbeitet hat.

Mir gefällt, was wir bisher von Google (und den Leaks) gesehen haben. Es ist zwar schade, dass das normale Pixel 6 keine Periskop-Kamera für den Zoom bekommt und mit 6,4 Zoll nicht mehr so kompakt ist, aber vor allem das Google Pixel 6 Pro könnte eines der besten Android-Flaggschiffe (das beste?) in diesem Jahr werden.

