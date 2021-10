Google Pixel 6: Saturn-Angebot verrät Preis, Datum und Spezifikationen

Google hat diese Woche zum Pixel-Event am 19. Oktober geladen und man gibt sich beim Marketing in diesem Jahr so richtig Mühe. Selbst die Partner sind wohl schon informiert worden und der Vorverkauf wird direkt nach dem Event starten.

Google Pixel 6 kostet 649 Euro

Saturn ist einer der Partner und hat eine Aktion geplant, die am 19. Oktober startet. Wer bis zum 27. Oktober das Google Pixel 6 vorbestellt, der bekommt den Bose Headphones 700 mit ANC kostenlos dazu. Preis für das Google Pixel 6? 649 Euro.

Dieser Preis hat schon vor ein paar Tagen die Runde gemacht, demnach dürfte das Google Pixel 6 Pro dann 899 Euro kosten. Saturn wirbt bei diesem Angebot aber nur mit dem normalen Pixel 6, das Pro-Modell könnte auch ohne Aktion kommen.

PS: Wir wissen noch nicht, ob das eine allgemeine Vorbesteller-Aktion von Google ist oder man einen Deal mit Saturn hat. Es wäre auch möglich, dass es eine Aktion mit Bose ist und alle Vorbesteller des Google Pixel 6 diesen Kopfhörer bekommen.

Google Pixel 6 startet im Oktober

Die Aktion für Vorbesteller endet am 27. Oktober, demnach darf man dann davon ausgehen, dass der Marktstart am 28. Oktober stattfindet. Auch das haben wir jetzt schon zweimal gehört. Die Aktion bei Saturn findet übrigens online und lokal statt.

Ich habe eben mal im Online Shop von Saturn geschaut, dort ist das Google Pixel 6 aber noch nicht gelistet. Diese Info stammt aus einem Gutscheinheft. Vermutlich werden die neuen Pixel-Smartphones auch erst am 19. Oktober online gehen.

Google Pixel 6 mit Dual-Kamera

Ein paar Spezifikationen nennt Saturn übrigens auch noch. Diese werden treue Leser nicht überraschen, aber nicht jeder verfolgt jedes Gerücht. Demnach gibt es beim normalen Modell eine Dual-Kamera mit 50 (Haupt) und 12 (Weit) Megapixel.

Saturn wirbt noch mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher, einem Akku mit 4620 mAh und einer Frontkamera mit 8 Megapixel. Ein Fingerabdrucksensor und Face Unlock sind auch auf der Liste, allerdings gibt Saturn nicht an, wo man die Sensoren findet.

Das Display des Google Pixel 6 ist 6,4 Zoll groß und löst mit FHD+ auf. Das passt alles zu den Spezifikationen, die wir im Juli gesehen haben. Ich bin mir außerdem sicher, dass wir noch viel mehr Details bis zum Pixel-Event erfahren werden.

Video: Mein Fazit zu Android 12

