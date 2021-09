Google macht viel Druck beim Pixel 6 Pro

Ich habe den Eindruck, dass Google aufgewacht ist und mit der Pixel-Reihe endlich richtig angreifen möchte. Hat man in der Vergangenheit gute Geräte gebaut, so hat es meistens am Marketing gehapert. Doch in diesem Jahr ist das komplett anders.

In den sozialen Netzwerken sehe ich seit Tagen immer neue Orte, die Google für „richtige“ Werbung nutzt. Sei es an Bushaltestellen, auf großen Billboards in den USA oder auch mal eben einer kompletten Seite im neuen New Yorker Magazin.

Google ad for Pixel 6 in New Yorker magazine. #pixel pic.twitter.com/skOFnVIA8l — Vaccinated Brome (@rbrome) September 25, 2021

Google gibt dieses Mal viel Geld für Werbung aus und hat die neuen Pixel-Modelle noch gar nicht final vorgestellt. Und wenn die Gerüchte richtig liegen, dann wird es sogar noch ein paar Wochen dauern, bis das Herbst-Event von Google stattfindet.

Eine neue Android-Version, die speziell für die Pixel-Reihe abgestimmt ist, ein neuer und eigener Chip und deutlich bessere Hardware. Ich traue es mich kaum zu sagen, weil es schon öfter so war: Vielleicht erlebt die Pixel-Reihe jetzt den Durchbruch.

