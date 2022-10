Google Pixel 7 (Pro) Bonus-Aktion bekannt – Pixel Buds Pro oder Pixel Watch LTE gratis erhalten

Der Termin für die offizielle Vorstellung des neuen Google Pixel 7, Pixel 7 Pro und der Google Pixel Watch ist bereits bekannt. Nun wurden uns Informationen zur anstehenden Bonus-Aktion zugetragen.

Die neuesten Geräte der Pixel-Familie werden am 6. Oktober 2022 um 16 Uhr (MESZ) auf einem Live-Event in Williamsburg, New York präsentiert werden. Gerade zur Pixel Watch kennen wir bereits einige Details, aber auch rund um das Pixel 7 (Pro) brodelt es in der Gerüchteküche. Wer mehr dazu lesen will, findet alles dazu bei uns im Blog.

Das ist die Bonus-Aktion zum Google Pixel 7 (Pro)

Laut uns vorliegenden Informationen eines großen deutschen Mobilfunkanbieters wird es auch in Deutschland eine Bonus-Aktion für Käufer des Google Pixel 7 (Pro) geben.

Die geplante Bonus-Aktion schaut wie folgt aus: Im Zeitraum vom 6. bis 17. Oktober 2022 gibt es beim Kauf eines neuen Google Pixel 7 die Google Pixel Buds Pro (219 € UVP) oder beim Kauf eines neuen Google Pixel 7 Pro die Google Pixel Watch LTE (429 € UVP) kostenlos dazu!

Das ist mal eine Ansage. Damit wäre auch direkt noch der Preis der Google Pixel Watch LTE verifiziert, der wie erwähnt bei 429 Euro liegen wird. Der Registrierungszeitraum für die Aktion läuft vom 1. November bis 30. November 2022 über eine Promo-Website, die uns bereits bekannt, aber noch nicht online ist.

Natürlich ist es theoretisch gesehen möglich, dass Google in letzter Sekunde noch Anpassungen an der geplanten Aktion vornimmt. Wir halten das zwar für unwahrscheinlich, es soll aber zumindest erwähnt sein.

Alle Interessierten können das Event per YouTube-Livestream online anschauen. Sobald die Geräte bzw. alle Ankündigungen offiziell sind, werden wir diese im Blog aufgreifen.

