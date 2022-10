Google Pixel 7, Pixel 7 Pro und Pixel Watch: Finale Preise für Deutschland

Die neuen Pixel-Smartphones und die erste Pixel-Smartwatch wurden nicht nur im Mai ganz offiziell von Google gezeigt, sie haben auch die Leaks der letzten Tage dominiert. Eigentlich gibt es kaum noch offene Fragen, die Katze ist aus dem Sack.

Preise aller neuen Pixel-Produkte

Das betrifft auch die Preise, wobei wir da nicht immer die Euro-Preise hatten. Und nicht immer von allen Versionen. Gestern hatten wir zum Beispiel nur den Preis der Google Pixel Watch mit LTE. Doch gibt es eine Übersicht aller UVP-Euro-Preise:

Google Pixel 7 (128 GB): 649 Euro

Google Pixel 7 Pro (128 GB): 899 Euro

Google Pixel 7 Pro (256 GB): 999 Euro

Google Pixel Watch (WLAN): 379 Euro

Google Pixel Watch (LTE): 429 Euro

Beim Google Pixel 7 gibt es die Google Pixel Buds für Vorbesteller dazu und beim Google Pixel 7 Pro ist es die Google Pixel Watch mit LTE. Das Event startet heute um 16 Uhr und danach können die Produkte vorbestellt werden. Marktstart ist am 13. Oktober, Google möchte die Produkte also schon in einer Woche ausliefern.

Das Pro-Modell kommt wohl auch mit 512 GB, wird aber US-exklusiv sein.

Mal schauen, ob Google auch noch die ein oder andere Überraschung für das Event geplant hat. Viele hoffen, dass wir mehr Details zum Google Pixel Tablet bekommen oder das Google Pixel Notepad sehen. Produkte, die aber erst 2023 anstehen.

Video: Fitbit Sense 2 im Test

Fitbit Sense 2 im Test: Einige Schritte vor, aber auch zurück Seit ein paar Tagen kann ich die neue Fitbit Sense 2 im Alltag testen und ich habe mir am Ende der Testphase die Frage gestellt, ob ich sie überhaupt noch empfehlen kann. Das liegt vor allem daran, dass der Nachfolger…5. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->