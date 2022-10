Google Pixel 7, Watch und mehr: Event live verfolgen

Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, was die neuen Produkte so schlecht geheim halten kann, wie Google. Wobei, hier und da werden neue Produkte gerne auch überraschend gezeigt, vielleicht gehört das also alles zur Strategie der Pixel-Reihe.

Falls euch das bisher alles nicht interessiert hat oder ihr dennoch auf die finalen Details gespannt seid, dann wird euch das Made by Google 22 Event interessieren. Das startet morgen (6. Oktober) um 16 Uhr deutscher Zeit und wird live gezeigt.

Wer möchte, der kann also am Nachmittag bei YouTube einschalten, wir werden im Anschluss an die Veranstaltung natürlich auch hier darüber berichten. Und was ist geplant? Das Google Pixel 7, das Google Pixel 7 Pro und die Google Pixel Watch.

Den günstigeren Chromecast und neuen Nest-Router hat Google schon vorher präsentiert, wobei wir vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung (Pixel Tablet oder Pixel Foldable) als Teaser sehen werden, sowas ist immer möglich.

