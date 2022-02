Google Pixel kann Apps mit Android 13 an einen PC streamen

Google schickte Android 13 letzte Woche in die Preview-Phase, die sich in erster Linie an Entwickler richtet. Das heißt, dass noch nicht alle Features erhalten oder aktiviert sind. Das passiert erst mit der Beta, die dieses Jahr im April erwartet wird.

Android-Apps über den Browser nutzen

Bei 9TO5Google konnte man aber schon jetzt eine neue Funktion aktivieren, die in Android 13 enthalten ist und die womöglich exklusiv für Pixel-Smartphones sein wird. Man wird Apps über den Browser direkt an einen PC streamen können.

Mit Chrome OS wird das wohl etwas tiefer in das OS integriert, aber man konnte es auch mit Windows 11 und einem Browser nutzen. Die Idee ist sehr simpel: Ihr öffnet einen Tab im Browser und könnt dort direkt mit den Android-Apps interagieren.

Schaut bei Interesse auch mal im Beitrag von 9TO5Google vorbei, dort gibt es zwei kurze Videos, die das mit der Twitter-App zeigen. Man kann ganz normal auf die Direktnachrichten zugreifen und auf Wunsch auch einen Tweet abschicken.

Android und das Desktop-Erlebnis

Bei vielen Android-Apps wird das Streaming überflüssig sein, bei Twitter kann man zum Beispiel einfach die Webseite besuchen. Manchmal kann ein Dienst aber ein besseres Erlebnis als App bieten (oder auch nur exklusiv als App verfügbar sein).

Google selbst hat die Funktion noch nicht für Android 13 bestätigt, bedenkt also, dass sie (selbst wenn sie mit der Beta kommt) im Sommer bei der finalen Version fehlen kann. Als Nutzer eines Macs und iPhones finde ich es gut, dass Google hier aktiver wird, aber da man nicht mit Microsoft arbeitet, ist das eher suboptimal.

