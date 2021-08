Google Pixel, Nest und mehr: Neuer Campus in Planung

Google hat den Fokus in den letzten Jahren verstärkt auf Hardware gelegt und auch Hersteller wie HTC (einen Teil davon), Nest oder Fitbit übernommen. Man will nicht nur Software, sondern auch Hardware anbieten und dieser Bereich wird größer.

Google: Neuer Campus nur für Hardware

Laut CNBC ist ein neuer Campus von Google im Silicon Valley geplant, der sich intern „Midpoint“ nennt und dessen Fokus auf Hardware liegt. Google plant diesen Campus wohl schon seit 2018 und will fast 400 Millionen Dollar dafür ausgeben.

Der Campus soll alles enthalten, was Google so benötigt und neben neuen Office-Räumen gibt es auch eine R&D-Abteilung für neue Prototypen. Ein Teil des neuen Campus soll sogar für die Öffentlichkeit zugänglich sein, so CNBC weiter.

Google hat mit Fitbit jetzt eine große Sparte für Wearables, mit Nest eine große Sparte für Smart Home und dann gibt es da noch die Pixel-Reihe, die mit der neuen Generation und dem eigenen Chip so richtig in den Fokus von Google rückt.

Über 2 Milliarden Dollar für Fitbit, ein eigener Chip, eine eigene Smartwatch und ein neuer Campus für fast 400 Millionen Dollar sind jedenfalls ein gutes Zeichen für die Hardware-Zukunft bei Google – man meint es mittlerweile wirklich ernst.

